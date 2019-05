Grêmio x Atlético-MG: transmissão e escalações do jogo pelo Brasileirão

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem situações distintas no torneio nacional, com o time da casa na zona de rebaixamento e a equipe mineira brigando pela liderança da tabela.

ONDE ASSISTIR DE GRÊMIO X ATLÉTICO-MG

Grêmio x Atlético-MG será exibido ao vivo pelo canal Premiere e também pelo site e aplicativo do canal. Além disso, o Estado fará tempo real da partida.

GRÊMIO X ATLÉTICO-MG: ESCALAÇÃO

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Romulo, Maicon, Diego Tardelli, Jean Pyerre e Everton; André.

Atlético-MG: Victor; Patric, Léo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Jair, Luan, Cazares e Geuvânio (Chará); Ricardo Oliveira.

A arbitragem será de Rafael Traci (SC), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Carlos Berkenbrock (SC). O responsável pela VAR (árbitro de vídeo) será o experiente Heber Roberto Lopes (SC).

O Grêmio vai contar com o apoio do seu torcedor em casa para tentar fugir da incômoda 19ª posição no Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos conquistados em cinco partidas. Já o Atlético-MG tem 12 pontos nas cinco rodadas já realizadas e espera manter a boa campanha mesmo atuando como visitante.