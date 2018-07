Grêmio x Atlético-PR abre quartas de final da Copa do Brasil no dia 28

A CBF definiu nesta sexta-feira as datas e os horários dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E Grêmio x Atlético-PR abrirá a nova fase da competição nacional no dia 28, em Porto Alegre. O jogo de ida está marcado para as 19h30.

No mesmo dia, mais dois jogos de ida serão realizados: Palmeiras x Cruzeiro e Flamengo x Santos. O time paulista vai receber o rival mineiro às 21h45 no Allianz Parque. No mesmo horário, a equipe carioca mandará a primeira partida contra o Santos no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

No dia 29, uma quinta-feira, os jogos de ida serão completados pelo confronto entre Atlético-MG e Botafogo no Independência, às 19h30.

Os duelos da volta serão disputados um mês depois, nos dias 26 e 27 de julho. Botafogo x Atlético-MG será às 19h30 do dia 26, no Engenhão. Mais tarde, às 21h45, jogarão Santos x Flamengo e Cruzeiro x Palmeiras na Vila Belmiro e no Mineirão, respectivamente.

No dia 27, quinta-feira, Atlético-PR e Grêmio vão decidir a última vaga das semifinais na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h45.