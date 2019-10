Grêmio x Bahia: como ver o jogo pelo Brasileirão

No duelo entre dois times que brigam por vaga para a Libertadores, o Grêmio recebe o Bahia na Arena do Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio x Bahia terá transmissão do canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Grêmio inicia a rodada na sexta colocação, com 41 pontos, e empolgado com a sequência de quatro jogos sem perder, com direito a goleada fora de casa sobre o Atlético-MG, por 4 a 1, na última rodada. A equipe de Renato Gaúcho conta com o retorno de Diego Tardelli como grande aposta. Já o Bahia aparece em oitavo, com 38, e após uma boa arrancada na tabela, vem de três jogos sem vencer. Na última rodada, a equipe nordestina enfrenta o Fluminense em um jogo que os técnicos Roger Machado e Marcão, do Flu, promoveram uma campanha contra o racismo.

Últimos jogos do Grêmio

13/10 Atlético-MG 1 x 4 Grêmio (Brasileirão)

9/10 Grêmio 2 x 1 Ceará (Brasileirão)

5/10 Grêmio 0 x 0 Corinthians (Brasileirão)

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (Libertadores)

29/9 Fluminense 2 x 1 Grêmio (Brasileirão)

Últimos jogos do Bahia (todos pelo Brasileirão)

12/10 Fluminense 2 x 0 Bahia

9/10 Bahia 0 x 0 São Paulo

5/10 Bahia 1 x 2 Athletico-PR

30/9 Avaí 0 x 2 Bahia

25/9 Bahia 2 x 0 Botafogo