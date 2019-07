Grêmio x Bahia: transmissão e horário do jogo pela Copa do Brasil

Grêmio e Bahia fazem o primeiro duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida competição.

Onde assistir Grêmio x Bahia?

LEIA TAMBÉM > Grêmio é absolvido no STJD em processo por injúria racial em jogo contra o Flu

Grêmio x Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere. Os canais também vão passar o jogo em seus sites e aplicativos. O Estado fará tempo real da partida.

Quem passar do confronto vai enfrentar na semifinal o classificado de Athletico-PR x Flamengo. Nas oitavas, o Grêmio passou pelo Juventude com um empate sem gols e uma vitória por 3 a 0. O Bahia eliminou o São Paulo, vencendo duas vezes o clube paulista por 1 a 0.

O Grêmio aproveitou a paralisação dos jogos para fazer um amistoso contra o Criciúma e venceu a partida por 2 a 1. Anteriormente, havia derrotado o Botafogo por 1 a 0, no último jogo válido pelo Brasileirão.

O Bahia aproveitou a folga na tabela para descansar seus jogadores e dar maior entrosamento ao time. A equipe baiana perdeu em seu último jogo oficial por 3 a 1 para o Internacional.