Grêmio x Ceará: onde ver ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

De olho no G6, o Grêmio recebe o Ceará nesta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 24ª rodada do Brasileirão. O torcedor pode assistir ao duelo pelo canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Grêmio inicia a rodada com 35 pontos e na oitava posição. Uma vitória o deixa mais próximo do G6, mas um tropeço pode complicá-lo ainda mais na briga por uma classificação para a Libertadores do ano que vem. Já o Ceará aparece na 16ª colocação, com 23 pontos, e precisa do resultado positivo para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.

Últimos jogos do Grêmio

5/10 Grêmio 0 x 0 Corinthians (Brasileirão)

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (Libertadores)

29/9 Fluminense 2 x 1 Grêmio (Brasileirão)

26/9 Grêmio 6 x 1 Avaí (Brasileirão)

21/9 Santos 0 x 3 Grêmio (Brasileirão)

Últimos jogos do Ceará (todos pelo Brasileirão)