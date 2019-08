Grêmio x Chapecoense: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Grêmio e Chapecoense encerram a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Grêmio x Chapecoense terá transmissão ao vivo pelo Premiere e pela SporTV. Os dois canais vão passar a partida em seus aplicativos para celular e sites e o Estado vai fazer tempo real do jogo.

ESCALAÇÕES DE GRÊMIO X CHAPECOENSE

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Jean Pyerre, Alisson e Everton; André (Luciano). Técnico: Renato Gaúcho.

Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Augusto, Camilo e Campanharo; Arthur Gomes e Everaldo. Técnico: Emerson Cris.

O Grêmio inicia a rodada com 16 pontos e com chances de se aproximar do G4 caso conquiste um resultado positivo. O Tricolor gaúcho entra em campo empolgado após a classificação para as quartas de final da Libertadores. Na quinta-feira, o time de Renato Gaúcho fez 3 a 0 no Libertad e assegurou a classificação.

Nesta sexta-feira, o Grêmio apresentou mais um reforço. O atacante Luciano, que estava no Fluminense, deu sua primeira entrevista como jogador gremista.

Já a Chapecoense tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar e luta para deixar a zona de rebaixamento. A equipe comandada interinamente por Emerson Cris venceu apenas dois jogos dos 12 disputados e vem de um empate sem gols em casa contra o Bahia e anteriormente foi goleado pelo São Paulo por 4 a 0, no Morumbi.