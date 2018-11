Grêmio x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Grêmio e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 19h, na Arena do Grêmio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos tentam se manter no G-4 enquanto os catarinense lutam para deixar a zona de rebaixamento.

Grêmio x Chapecoense terá a transmissão da SporTV e do Premiere para todo o Brasil. O Grêmio inicia a rodada na quarta posição, com 49 pontos e uma vitória neste domingo pode deixar a equipe mais próxima de assegurar a classificação para a fase de grupos da Libertadores.

Quanto a Chapecoense, o time de Santa Catarina inicia a rodada na 17ª posição, com 37 pontos, e lutando para evitar o rebaixamento, algo que seria inédito em sua história. O time de Chapecó nunca foi rebaixado em nenhuma competição nacional.

Escalações de Grêmio x Chapecoense

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Michel e Bruno Cortez; Cícero (Maicon), Matheus Henrique, Ramiro, Jean Pyerre e Everton; Jael

Chapecoense: Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Marcio Araújo, Elicarlos, Doffo e Canteros; Wellington Paulista e Leandro Pereira