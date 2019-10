Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

O Grêmio recebe o Corinthians neste sábado, às 19h (horário de Brasília, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio x Corinthians terá transmissão do Premiere e o Estado acompanha a partida em tempo real.

O time tricolor chega para a partida desgastado após duelo com o Flamengo pela Libertadores. Os paulistas vem de vitória sobre a Chapecoense no meio da semana. A equipe comandada por Renato Gaúcho vem de dois jogos ruins. No final de semana perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e viu acabar uma sequência de sete jogos de invencibilidade e na quarta-feira empatou com o Flamengo por 1 a 1, em casa, no jogo de ida da semifinal da Libertadores.

O Corinthians, apesar de ter feito um jogo ruim, derrotou a Chapecoense por 1 a 0, fora de casa, chegou à terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Com isso, alcançou os mesmos 41 pontos do Santos, o terceiro colocado na classificação e ficou a oito pontos do líder Flamengo .

Últimos jogos do Grêmio:

2/10 - Grêmio 1 x 1 Flamengo (Libertadores)

29/9 - Fluminense 2 x 1 Grêmio (Brasileirão)

26/9 - Grêmio 6 x 1 Avaí (Brasileirão)

21/9 - Santos 0 x 3 Grêmio (Brasileirão)

4/9 - Athletico-PR 2 (5) x (4) 0 Grêmio (Copa do Brasil)

Últimos jogos do Corinthians:

2/10 - Chapecoense 0 x 1 Corinthians (Brasileirão)

29/9 - Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão)

25/9 - Independiente Del Valle 2 x 2 Corinthians (Sul-Americana)

21/9 - Corinthians 2 x 1 Bahia (Brasileirão)

18/9 - Corinthians 0 x 2 Independiente Del Valle (Sul-Americana)