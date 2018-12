Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações e horário do confronto

Grêmio x Corinthians se enfrentam neste domingo, às 17h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor busca uma vaga no G-4 e a equipe alvinegra tenta confirmar um lugar na Copa Sul-Americana.

Grêmio x Corinthians terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Grêmio precisa de apenas uma vitória para confirmar um lugar na fase de grupos da Libertadores, mas tem o São Paulo na cola. Ambos têm 43 pontos, mas o time gaúcho leva vantagem no número de vitórias (17 a 16).

O Corinthians vai a campo para dar logo adeus à temporada e iniciar sua reformulação. O técnico Jair Ventura fará o último jogo à frente da equipe e deve ser substituído por Fábio Carille. No elenco, o atacante Emerson Sheik, o meia Danilo e o zagueiro Vilson não terão os contratos renovados. Se vencer o Grêmio e alcançar a primeira vitória fora de casa no returno, confirma um lugar na Sul-Americana.

Escalações de Grêmio x Corinthians

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Kannemann, Marcelo Oliveira e Cortez; Michel, Marcelo Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; Jael. Técnico: Renato Gaúcho.

Corinthians: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Gabriel e Thiaguinho; Pedrinho, Mateus Vital, Jadson e Romero. Técnico: Jair Ventura.