Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Grêmio x Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, às 19h15 (horário de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e em um duelo que pode ser histórico, pois o Cruzeiro tem a chance de ser rebaixado pela primeira vez em sua história.

Grêmio x Cruzeiro: onde assistir na TV e online

Grêmio x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere para todo o Brasil. O torcedor também pode assistir a partida através do site e do aplicativo Premiere Play. O Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida.

Informações das equipes

O Cruzeiro faz um dos jogos mais importantes da sua história. O time mineiro perdeu para o Vasco por 1 a 0 na segunda-feira passada e entra em campo muito ameaçado de rebaixamento. O Cruzeiro soma 36 pontos, dois a menos que o Ceará, primeiro time fora da zona da degola.

A equipe cearense joga na quarta-feira contra o Corinthians. Se vencer ou empatar, obriga o Cruzeiro a vencer o Grêmio para não ser rebaixado nesta quinta-feira.

Na quarta colocação, com 62 pontos, o Grêmio já está classificado para a fase de grupos da Libertadores e não tem grandes objetivos nestas últimas rodadas do Brasileirão. O time de Renato Gaúcho derrotou o São Paulo por 3 a 0 no último domingo, em Porto Alegre.