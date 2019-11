Onde assistir Grêmio x CSA ao vivo na TV e online

Na briga por uma vaga para a próxima Libertadores, o Grêmio recebe o CSA nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Onde assistir Botafogo x Flamengo ao vivo na TV e online

Assistir Grêmio x CSA ao vivo na TV

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV para todo o Brasil (exceto Rio Grande do Sul).

Assistir Grêmio x CSA ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelos sites e aplicativos do Premiere e do SporTV e o Estado vai fazer minuto a minuto da partida.

Informações das equipes

O Grêmio vai subindo na classificação e inicia a rodada na quinta colocação, com 50 pontos, e ainda celebrando a vitória sobre o rival Inter por 2 a 0, no domingo passado. Já o CSA segue sua luta para se manter na elite nacional. O time alagoano ocupa a 18ª colocação, com 29 pontos, e na rodada passada foi derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR.