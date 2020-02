Grêmio x Esportivo: onde assistir ao jogo pelo Gaúcho

Grêmio e Esportivo vão se enfrentar nesta segunda-feira, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será realizada às 20 horas (horário de Brasília) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. É possível assistir ao confronto pelo canal Premiere, que também vai exibir o jogo em seu site e aplicativo.

O Estado vai fazer tempo real da partida. Vindo de duas vitórias consecutivas, o Grêmio vem reagindo no Grupo B do Estadual. Tem seis pontos e ocupa o segundo lugar, atrás apenas do líder Caxias. Já o Esportivo aparece logo atrás da equipe de Renato Gaúcho na mesma chave. Tem cinco pontos e ainda não perdeu na competição. Vem de um empate e de uma vitória.

Na sexta-feira, a torcida do Grêmio recebeu uma grande notícia. O atacante Everton Cebolinha, cobiçado por diversos clubes europeus, anunciou que permanece para a temporada. Ele disse que chegou a conversar com o técnico Carlo Ancelotti, do Everton-ING, mas permanecerá no time gaúcho.