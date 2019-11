Grêmio x Flamengo: como ver ao jogo na TV

Duas das melhores equipes do futebol brasileiro, Grêmio e Flamengo farão neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, um jogo com ares de decisão pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para os gremistas, a partida também pode ter um gosto de revanche.

Assistir Grêmio x Flamengo ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal pago Premiere para todo o Brasil

Assistir Grêmio x Flamengo ao vivo online

O torcedor também pode assistir ao confronto através do site e aplicativo do Premiere e o Estado vai fazer tempo real.

Informações das equipes

O último encontro entre as duas equipes foi histórico. O Flamengo goleou o Grêmio por 5 a 0, em jogo válido pela semifinal da Libertadores, e se garantiu na decisão contra o River Plate. No Brasileirão, o time carioca também está bem melhor que o gaúcho.

Com 11 pontos à frente do Palmeiras, o vice-líder, o Flamengo poderia ter chegado na partida deste sábado já com chances de ser campeão, mas na última quarta-feira ficou apenas no empate por 4 a 4, em um jogo de muita emoção com o Vasco, e o resultado fez com que não houvesse chances matemáticas do time carioca garantir a taça neste domingo. Porém, a situação ainda é bem confortável.

Já o Grêmio vive uma ascensão incrível no Brasileirão e já aparece na quarta colocação com 56 pontos, quatro a mais que o São Paulo, quinto colocado. Um resultado positivo praticamente garante a equipe de Renato Gaúcho pelo menos entre os seis primeiros colocados e, consequentemente, uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Depois da derrota para o Flamengo, pela Libertadores, o Grêmio emplacou uma sequência de cinco vitórias. No último domingo, derrotou a Chapecoense por 1 a 0, em Chapecó.