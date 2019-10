Grêmio x Flamengo: onde assistir a semifinal da Libertadores

Um dos clássicos de maior rivalidade do futebol brasileiro, Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América. O jogo da volta está marcado para ser disputado no dia 23 de outubro, no Maracanã.

Grêmio x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil) e Fox Sports. O Estado vai fazer tempo real da partida, que decidirá um dos classificados para a decisão da Libertadores. A outra semifinal é entre Boca Juniors x River Plate.

Confira a campanha do Grêmio na Libertadores

2º do Grupo H

Rosario Central-ARG 1 x 1 Grêmio

Grêmio 0 x 1 Libertad-PAR

Universidad Católica-CHI 1 x 0 Grêmio

Grêmio 3 x 1 Rosario Central-ARG

Libertad-PAR 0 x 2 Grêmio

Grêmio 2 x 0 Universidad Católica-CHI

Oitavas de final

Grêmio 2 x 0 Libertad-PAR

Libertad-PAR 0 x 3 Grêmio

Quartas de final

Grêmio 0 x 1 Palmeiras

Palmeiras 1 x 2 Grêmio

Confira a campanha do Flamengo na Libertadores

1º do Grupo D

San José-BOL 0 x 1 Flamengo

Flamengo 3 x 1 LDU-EQU

Flamengo 0 x 1 Peñarol-URU

Flamengo 6 x 1 San José-BOL

LDU-EQU 2 x 1 Flamengo

Peñarol-URU 0 x 0 Flamengo

Oitavas de final

Emelec-EQU 2 x 0 Flamengo

Flamengo 2 (4) x 0 (2) Emelec-EQU

Quartas de Final

Flamengo 2 x 0 Internacional

Internacional 1 x 1 Flamengo