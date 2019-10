Grêmio leva a vantagem no histórico contra o Flamengo

Grêmio e Flamengo protagonizam um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e voltam a campo para se enfrentar em busca de uma vaga para a decisão da Copa Libertadores. Se depender do histórico, os gremistas largam na frente do confronto. Somando os quase 100 jogos do duelo, o time gaúcho tem a vantagem diante do carioca.

No total, foram realizados 95 jogos, sendo 34 vitórias do Grêmio, 29 vitórias do Flamengo e 32 empates. O time gaúcho já marcou 119 gols e sofreu 110. Dois dos maiores vencedores do futebol brasileiro, eles já se enfrentam pela semifinal, em 1984, e o Grêmio foi quem levou a melhor.

Com um regulamento diferente do atual, Grêmio e Flamengo se enfrentaram em 1984 em uma partida de desempate, já que ambos haviam ficado na liderança do Grupo B, com seis pontos. Por ter melhor saldo, o Grêmio jogava pelo empate e a partida acabou 0 a 0.

Grêmio e Flamengo já fizeram duas decisões, com um título para cada lado. O Flamengo foi campeão brasileiro em 1982 e o Grêmio ficou com a taça da Copa do Brasil de 1997.

Grêmio invicto na Arena

O primeiro jogo da semifinal da Libertadores que será disputada nesta quarta-feira acontecerá em Porto Alegre, local onde o Grêmio mantém um longo tabu diante do rival. A última derrota gremista para o Flamengo foi em 12 de maior de 2004, quando a equipe rubro-negra fez 1 a 0, gol de Zinho, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. De lá para cá, foram 14 jogos, sendo 10 vitórias gaúchas e quatro empates. Logo, a equipe de Renato Gaúcho ainda não perdeu para o Fla jogando na Arena do Grêmio.

O lateral-esquerdo Bruno Cortez, titular na partida desta quarta-feira, destaca o retrospecto, mas prefere não deixar com que isso possa interferir no jogo. "Esse dado mostra nossa força em casa. Mas quando entramos em campo, acaba tudo isso. Quando a gente chega perto da Arena, com aquele clima, já nos coloca focados e determinados", disse o jogador.

Veja as partidas decisivas entre Grêmio x Flamengo