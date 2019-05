Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Grêmio e Fluminense jogam neste domingo, às 20h (horário de Brasília), na Arena Grêmio, no encerramento da terceira rodada do Brasileirão. Os dois times ainda não venceram na competição.

Onde assistir Grêmio x Fluminense?

A partida terá transmissão pelo SporTV e pelo Premiere Futebol Clube. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

O Grêmio vai tentar a primeira vitória diante de sua torcida, pois na estreia perdeu para o Santos em Porto Alegre por 2 a 1. Depois de poupar quase todos os titulares no jogo contra o Avaí, no meio da semana (1 a 1), o técnico Renato Gaúcho vai escalar força máxima diante do Tricolor carioca. A decisão tem um motivo: Renato quer dar ritmo ao time, que no meio da próxima semana recebe a Universidad Católica, do Chile, pela Libertadores e precisa pelo menos empatar para se classificar às oitavas de final.

O Fluminense vem de três derrotas seguidas - perdeu também para o Santa Cruz, por 2 a 0 no tempo normal, na Copa do Brasil - e o técnico Fernando Diniz já começa a ter o trabalho contestado. O treinador não dá indícios claros de que vá mexer no time, mas pode mudar o meio-campo, com a saída de Bruno Silva, e Pedro tem boas chances de começar a partida. Artilheiro da equipe na temporada com 12 gols, Luciano pode perder a vaga entre os titulares.