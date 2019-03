Grêmio x Inter: onde assistir ao vivo ao clássico gaúcho

Neste domingo, mais um capítulo de um dos clássicos de maior rivalidade do futebol brasileiro será realizado. Grêmio e Inter se enfrentam na arena gremista, às 19h (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Transmissão de Grêmio x Inter

Grêmio x Inter terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O Grêmio iniciou a rodada na liderança da competição, com 23 pontos, seguido pelo Inter, com 19. O time de Renato Gaúcho está invicto na competição, com sete vitórias e dois empates.

A ordem no Grêmio é esquecer a surpreendente derrota para o Libertad-PAR em casa, por 1 a 0, pela Libertadores e partir para cima do rival para assegurar a primeira colocação da competição e voltar a ganhar moral. Depois do jogo com o Inter, a equipe de Renato Gaúcho enfrentará o Pelotas e já inicia a próxima fase do estadual. Jogo da Libertadores só vai acontecer no dia 4 de abril, contra o Universidad Católica, no Chile. No estadual, o Grêmio vem de goleada por 5 a 0 sobre o São José.

No Inter, a situação é inversa. O time de Odair Hellmann venceu o Alianza Lima por 2 a 0, pela Libertadores e está em uma situação confortável na competição, já que havia vencido o Palestino na estreia por 1 a 0. No Gaúcho, a equipe derrotou o Aimoré por 2 a 0, no último domingo. O plantel colorado só volta a jogar pela Libertadores no dia 3 de abril.