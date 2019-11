Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

O Grenal número 422 será disputado neste domingo, às 18 horas, na Arena do Grêmio, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será do canal Premiere. As duas tradicionais equipes do Rio Grande do Sul já se enfrentaram 421 vezes. O time colorado soma 156 vitórias, contra 131 dos tricolores, além de 134 empates. O Inter fez 585 gols, enquanto o Grêmio marcou 549.

Os rivais fazem campanhas semelhantes na competição nacional e disputam vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Renato Gaúcho e Zé Ricardo vão escalar a melhor formação que puderem para o clássico.

O Grêmio está em quinto lugar, com 47 pontos, com 13 vitórias, oito empates e oito derrotas. Com 50 gols a favor e 31 contra. O Inter tem um ponto a menos, na sexta colocação, e acumula 13 vitórias, sete empates e nove derrotas, com 35 gols marcados e 27 sofridos.

Últimos jogos do Grêmio

Vasco 1 x 3 Grêmio

Grêmio 3 x 0 Botafogo

Flamengo 5 x 0 Grêmio (Libertadores)

Fortaleza 2 x 1 Grêmio

Grêmio 0 x 1 Bahia

Últimos jogos do Internacional (todos pelo Brasileirão)