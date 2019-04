Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo na TV e online a final

Grêmio e Inter decidem mais uma vez o título do Campeonato Gaúcho. Os rivais se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Grêmio. No primeiro duelo, realizado no domingo, o jogo acabou sem gols.

Onde assistir Grêmio x Inter?

Grêmio x Inter terá transmissão da TV Globo (para o Rio Grande do Sul) e do canal Premiere, além de exibição online pelos aplicativos Globosat Play e SporTV Play. O Estado também terá Grêmio x Inter ao vivo , em tempo real.

A situação da decisão do Gaúcho é simples. Quem vencer, conquista o título. Se a partida acabar empatada novamente, a definição será nos pênaltis mesmo que a igualdade seja por gols, pois não há gol qualificado fora de casa.

A decisão do Gaúcho será nesta quarta-feira e não no domingo, como a maioria dos estaduais, em razão de compromissos das duas equipes na Libertadores na semana que vem. O Grêmio vai enfrentar o Libertad, na terça-feira, e no dia seguinte é a vez do Internacional enfrentar o Alianza Lima.

Veja os locais de transmissão dos outros jogos desta quarta-feira

14h00 Nantes x PSG - Campeonato Francês

16h00 Porto x Liverpool - Liga dos Campeões

16h00 Manchester City x Tottenham - Liga dos Campeões

19h15 Santos x Vasco - Copa do Brasil

21h30 Fluminense x Santa Cruz - Copa do Brasil

21h30 Chapecoense x Corinthians - Copa do Brasil