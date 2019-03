Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Grêmio e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela rodada de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho. No jogo de ida, em Caxias do Sul (RS), o time tricolor goleou por 6 a 0.

Grêmio x Juventude terá transmissão ao vivo do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O classificado do duelo enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre São Luiz, de Ijuí (RS), e São José.

O Grêmio defende contra o Juventude uma campanha quase perfeita no Campeonato Gaúcho. Em 12 jogos, o time tricolor venceu 10 vezes e empatou outras duas. O ataque marcou 35 gols e a defesa só foi vazada uma vez - na segunda rodada, no empate contra o Aimoré por 1 a 1, em São Leopoldo (RS).

O Juventude terá a complicada missão de golear o Grêmio por seis ou mais gols de diferença, mas já está com a cabeça voltada para a terceira fase da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Botafogo. O primeiro jogo será no próximo dia 4, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A volta, em Caxias do Sul, será uma semana depois.