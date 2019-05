Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Grêmio e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, as duas equipes empataram por 0 a 0, no estádio Alfredo Jáconi, em Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul.

Transmissão de Grêmio x Juventude

O duelo entre Grêmio e Juventude será exibido ao vivo pela TV Globo (somente para o Rio Grande do Sul) e pelos canais SporTV e Premiere e também é possível assistir online pelo site e pelo aplicativo dos canais. O jogo ainda terá acompanhamento em tempo real do Estado.

A arbitragem será de Wagner do Nascimento Magalhães(RJ), auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Bruno Boschilia (PR). O responsável pelo VAR (árbitro de vídeo) será Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

O Grêmio vai contar com o apoio do seu torcedor em casa para tentar avançar às quartas de final do torneio que já venceu em cinco oportunidades (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016). A equipe não vem tendo um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, mas tem um histórico de se dar bem em duelos de mata-mata.

Já o Juventude, campeão da Copa do Brasil em 1999, passou pelas quatro fases anteriores até chegar nas oitavas de final. Nessa caminhada, eliminou o Palmas, do Tocantins, o América-MG, o Botafogo-RJ e o Vila Nova-GO, em um confronto equilibrado decidido nos pênaltis. O clube espera manter o embalo diante do Grêmio.