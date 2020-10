Grêmio x Juventude: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil

Clássico estadual, Grêmio e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada na Arena do Grêmio a partir das 21h30. A volta acontecerá no dia 5 de novembro, no Alfredo Jaconi.

ONDE ASSISTIR

Grêmio x Juventude terá transmissão pelo canal SporTV e também é possível assistir pelo Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO

A partida será disputada nesta quarta-feira, às 21h30.

ÚLTIMOS JOGOS

O Grêmio vem de quatro jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias e dois empates. No último domingo, derrotou o Athletico-PR por 2 a 1, em Curitiba, pelo Brasileirão. O Juventude está há três jogos sem perder, sendo dois empates. Um deles aconteceu no último domingo, quando ficou no 1 a 1 com o Figueirense, pela Série B.