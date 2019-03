Grêmio x Libertad: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Grêmio x Libertad se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Grêmio, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Grêmio x Libertad terá transmissão do canal SporTV e minuto a minuto do Estado. Na primeira rodada, o Grêmio empatou com o Rosario Central em 1 a 1, enquanto o time paraguaio goleou o Universidad Católica por 4 a 1.

O Grêmio vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o São José, pelo Campeonato Gaúcho. Após o duelo com o Libertad, a equipe de Renato Gaúcho vai enfrentar o rival Internacional, domingo, também pelo estadual.

O Libertad está há quatro jogos invicto e no sábado empatou em 2 a 2 com o Sportivo Luqueño, pelo Campeonato Paraguaio. A equipe está na oitava colocação do nacional.