Grêmio x Libertad: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Grêmio e Libertad se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em mais um encontro das duas equipes na temporada, dessa vez, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Grêmio x Libertad terá transmissão ao vivo apenas no Facebook da Conmebol. Não haverá transmissão de TV. O Estado vai fazer minuto a minuto da partida.

As duas equipes estavam no Grupo H da Libertadores e no confronto direto venceram quando atuaram fora de casa. No dia 12 de março, o Grêmio perdeu em sua arena por 1 a 0 para os paraguaios. Mas no dia 23 de abril, a equipe de Renato Gaúcho se reabilitou e fez 2 a 0 no Libertad, no estádio Defensores del Chaco.

O Libertad ficou como líder do grupo com 12 pontos. Grêmio (10), Universidad Católica (7) e Rosario Central (5) completaram o Grupo H.