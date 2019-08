Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Grêmio e Palmeiras abrem nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Porto Alegre, o confronto das quartas de final da Copa Libertadores. A partida será na Arena do Grêmio, com o jogo de volta marcado para a próxima terça-feira, também às 21h30, no estádio do Pacaembu.

Grêmio x Palmeiras terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, assim como acompanhamento em tempo real pelo Estado.

ESCALAÇÕES

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Geromel; Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Alisson, André e Everton.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

Os dois times chegam às quartas de final depois de passarem sem sustos pela etapa anterior. O Grêmio encarou o Libertad, do Paraguai, e ganhou por 2 a 0 em casa e 3 a 0 como visitante. Já o Palmeiras, passou pelo Godoy Cruz, da Argentina, após empatar por 2 a 2 fora de casa e dentro do Allianz Parque, golear por 4 a 0.

O Grêmio vive bom momento nos torneios mata-mata, mas passa por fase irregular no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o time do técnico Renato Gaúcho venceu o Athletico-PR por 2 a 0, pela semifinal da Copa do Brasil. Já no Brasileiro, a equipe empatou por 1 a 1 no sábado com o Palmeiras, na Arena do Grêmio.

O Palmeiras passa por um momento ruim na temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. A equipe perdeu a liderança da competição e caiu para o terceiro lugar depois de uma sequência de seis rodadas consecutivas sem vencer.