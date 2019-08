Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Grêmio recebe o Palmeiras neste sábado, às 21h (horário de Brasília), em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida antecede os dois confrontos seguidos que as duas equipes vão travar pela quartas de final da Copa Libertadores pelas duas próximas semanas. Assim como a partida de sábado, o primeiro compromisso pelo torneio de sábado será na Arena do Grêmio.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

Os dois times devem escalar formações mistas, sem os principais titulares, até para priorizar o descanso e a preparação para o confronto pela Libertadores na próxima terça-feira.

ONDE ASSISTIR GRÊMIO X PALMEIRAS?

A partida entre Grêmio e Palmeiras terá transmissão pelo canal Premiere e acompanhamento em tempo real no Estado.

ESCALAÇÕES DE GRÊMIO X PALMEIRAS

Grêmio: Júlio César; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Darlan; Romulo, Thaciano, Diego Tardelli, Luan e Pepê; Luciano.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís; Thiago Santos, Ramires e Lucas Lima; Hyoran, Dudu e Deyverson.

ÚLTIMOS RESULTADOS DO GRÊMIO

O Grêmio conquistou na última quarta-feira uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, dentro de casa, pela semifinal da Copa do Brasil. Por outro lado, no Campeonato Brasileiro o time vive momento ruim, com três empates e uma derrota nas últimas rodadas. Apenas na 14ª colocação, a equipe do técnico Renato Gaúcho está a somente seis pontos da zona de rebaixamento.

ÚLTIMOS RESULTADOS DO PALMEIRAS

O Palmeiras vive momento semelhante. O time vice-líder do Brasileiro acumula cinco rodadas consecutivas sem vencer e na última rodada, ficou no empate em 2 a 2 com o Bahia. Pelo menos o elenco não teve jogos no meio de semana e pode trabalhar para encontrar soluções para os desfalques. Suspensos, o volante Felipe Melo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meia Zé Rafael não vão enfrentar o Grêmio.