Grêmio x Rosário Central: como assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Grêmio e Rosario Central se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto é fundamental para as duas equipes, que precisam da vitória para se manter com chances de se classificar para a próxima fase.

Grêmio x Rosario Central terá transmissão da TV Globo (para Porto Alegre) e do SporTV 2, além de acompanhamento em tempo real do Estado.

Ambas as equipes vivem situação delicada no Grupo H, com apenas um ponto nas três primeiras rodadas. O jogo terá arbitragem de Andrés Rojas, da Colômbia. No mesmo horário, o líder Libertad (9 pontos), do Paraguai, visita o Universidad Católica (6 pontos), do Chile.

O Grêmio vive uma situação delicada na Copa Libertadores. O time estreou empatando por 1 a 1 com o Rosario Central, mas depois foi derrotado por Libertad (1 a 0) e Universidad Católica (1 a 0). O técnico Renato Gaúcho deve levar a campo o time com Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson (Diego Tardelli), Jean Pyerre e Everton; André.

Do outro lado, o Rosario Central, da Argentina, ocupa a lanterna da chave. Empatou com o Grêmio e depois perdeu para Universidad Católica (2 a 1) e Libertad (2 a 0). O técnico Diego Cocca deve mandar a campo Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Miguel Barbieri, Alfonso Parot (Luciano Recalde) e Alfonso Parot (Facundo Rizzi); Duván Vergara (Emanuel Ojeda), Rodrigo Villagra, Joaquín Pereyra e Jonás Aguirre; Claudio Riaño e Germán Herrera.