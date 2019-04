Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Grêmio e Santos se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Brasileirão 2019.

Onde assistir Grêmio x Santos?

A partida terá transmissão pelo Premiere Futebol Clube. O Estadão também fará minuto a minuto do jogo.

O Grêmio está em boa fase na temporada. O time de Renato Gaúcho foi campeão estadual ao bater o Inter na final nos pênaltis e também venceu o Libertad-PAR por 2 a 0 na Libertadores, fora de casa, na última partida que jogou. O Grêmio tem dois títulos do Campeonato Brasileiro, o último conquistado em 1996.

Já o Santos busca se reafirmar após sofrer contra o Vasco na Copa do Brasil. Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 0 com tranquilidade, perdeu por 2 a 1 na volta e por pouco não teve que disputar nos pênaltis. No Campeonato Paulista, o time de Sampaoli foi eliminado pelo Corinthians na semifinal, também nos pênaltis. Tem oito títulos do Campeonato Brasileiro, o último conquistado em 2004.