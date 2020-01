Grêmio x São José: onde assistir ao jogo pelo Gaúcho

Grêmio e São José vão se enfrentar nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. É possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde vai passar Grêmio x São José?

A partida terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere e uma outra opção é assistir online pelo site e aplicativo do Premiere Play. O Estado fará tempo real do confronto.

Com uma derrota e uma vitória no Gauchão, o Grêmio soma três pontos e ocupa o quarto lugar no Grupo B - somente os dois primeiros colocados de cada chave avançam na competição. O time vem de vitória sobre o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no domingo.

Já o São José vem de dois empates. Soma dois pontos e figura no quinto posto do mesmo grupo. As igualdades foram contra o Esportivo, na estreia, e o Caxias, no domingo.