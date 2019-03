Grêmio x São José: onde assistir ao vivo ao jogo do Gaúcho

Grêmio e São José se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), na Arena Grêmio, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo terá acompanhamento em tempo real do Estado e transmissão da TV.

Onde assistir Grêmio x São José?

Grêmio x São José vai ser transmitido pelos canais SporTV e Premiere e ainda terá a transmissão em tempo real do Estado. O Grêmio lidera o Campeonato Gaúcho, com 20 pontos, enquanto o São José aparece em quarto, com 12.

O time de Renato Gaúcho divide suas atenções com a Copa Libertadores. Na quarta-feira passada, a equipe gaúcha estreou na competição empatando fora de casa com o Rosario Central, em 1 a 1. E na terça-feira volta a campo para jogar em casa contra o Libertad, do Paraguai. Por isso, a tendência é que o Grêmio vá a campo com uma formação mista ou reserva.

A principal atração do Grêmio deve ser a estreia de Diego Tardelli. Fora dos gramados desde 30 de novembro, o atacante será utilizado por pelo menos 45 minutos, para ir ganhando ritmo de jogo. Resta saber se começará como titular ou entrará no segundo tempo.