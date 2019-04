Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Gaúcho

Grêmio e São Luiz se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O confronto vale uma vaga na decisão do torneio e quem vencer avança no Estadual.

Grêmio x São Luiz terá transmissão da TV Globo (em Porto Alegre) e do Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado .

Na primeira partida entre as equipes, disputada no estádio 19 de outubro, em Ijuí, terminou em empate sem gols. Pelo regulamento do Gauchão, sem o placar terminar 0 a 0, a decisão da vaga será nos pênaltis. Vitória ou empate com gols, dá São Luiz. E se o Grêmio vencer, avança.

O Grêmio foi disparado o time de melhor campanha na primeira fase do Campeonato Gaúcho. O time do técnico Renato Gaúcho marcou 29 pontos em 33 possíveis e ficou invicto. Nas quartas de final, goleou o Juventude por 6 a 0 no duelo de ida e um empate sem gols no jogo seguinte garantiu a equipe na semifinal.

Do outro lado, o São Luiz fez uma campanha regular na primeira fase, com cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas, terminando na quarta posição com 17 pontos. Nas quartas de final, encarou o São José e empatou por 0 a 0 na ida, fora de casa, e em seu campo venceu por 2 a 1, se classificando para pegar o Grêmio.