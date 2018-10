Grêmio x Sport: horário, onde assistir ao vivo e escalações

Grêmio x Sport se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho segue na briga para se manter entre os primeiros colocados enquanto a equipe pernambucana espera começar a ver uma luz no fim do túnel na briga para fugir do rebaixamento.

Grêmio e Sport terá a transmissão do Pay-per-view e da TV Globo (para Pernambuco) e acompanhamento em tempo real do Estado. O Grêmio inicia a rodada na quinta colocação, com 52 pontos e o Sport é o penúltimo, com 30.

A equipe de Renato Gaúcho deve poupar seus principais jogadores. Na última terça-feira, o Grêmio venceu o River Plate por 1 a 0, na Argentina, e fará o jogo de volta pela semifinal da Libertadores na próxima terça. O Sport vem de vitória por 2 a 1 sobre o Vasco da Gama e levará a campo o que tem de melhor para o momento.

O Grêmio vai a campo com Paulo Víctor; Léo Moura, Paulo Miranda, Kannemann e Juninho Capixaba (Marcelo Oliveira); Kaio, Matheus Henrique, Thaciano, Jean Pyerre e Pepê; Thonny Anderson

O Sport deve atuar com Maílson; Cláudio Winck, Ernando, Adryelson e Sander; Marcão, Jair e Michel Bastos; Gabriel, Mateus Gonçalves e Hernane.