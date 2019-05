Grêmio x Universidad Católica: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Grêmio e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir Grêmio x Universidad Católica?

Grêmio x Universidad Católica terá transmissão ao vivo do canal SporTV e online pelo aplicativo SporTV Play . O Estado ainda fará tempo real da partida .

Os dois times estão empatados em pontos no grupo. Contudo, como o Grêmio tem um saldo de gols melhor (2 a -2), precisa apenas de um empate para se classificar para as oitavas de final, e conta com a força da torcida para conseguir a vaga.

Já a Universidad Católica precisa de uma vitória simples fora de casa - mas ainda não venceu na fase de grupos longe de seus domínios. Ambos os times pouparam jogadores nas rodadas dos torneios nacionais neste final de semana. Nenhum dos dois conseguirá alcançar o Libertad, que já está classificado como líder da chave.

