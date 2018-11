Grêmio x Vasco: escalações, onde assistir, horário e o que está em jogo

Grêmio x Vasco se enfrentam neste domingo, às 17h, na Arena do Grêmio, pela 33ª rodada do Brasileirão, buscando consolidar suas posições e objetivos no campeonato. O time gaúcho foca em uma vaga para a Libertadores e o carioca quer se afastar da zona de rebaixamento.

Grêmio x Vasco terá transmissão do canal pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O Grêmio começa a rodada na quinta colocação, com 55 pontos, e parece praticamente assegurado na Libertadores do ano que vem. Resta definir se ficará entre os quatro primeiros, e entrará direto na fase de grupos, ou irá se manter na quinta posição e precisará disputar a fase pré-classificatória da competição continental.

Já o Vasco, com 38 pontos, quer mais três pontos para se afastar ainda mais da parte debaixo da tabela e ter um final de ano mais tranquilo, podendo até fiscar uma vaga para a Copa Sul-Americana. Na última rodada, Vasco e Grêmio venceram por 1 a 0, fora de casa. Os cariocas bateram o Fluminense e os gaúchos superaram o Atlético-MG.

Escalações de Grêmio x Vasco

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Paulo Miranda e Bruno Cortez; Michel, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Everton; Jael. Técnico: Renato Gaúcho

Vasco: Martín Silva; Rafael Galhardo, Werley, Luiz Gustavo e Ramon; Willian Maranhão, Andrey, Fabrício, Yago Pikachu e Marrony; Maxi López. Técnico: Alberto Valentim