Grêmio x Vasco: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Em busca de uma nova fase no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Grêmio x Vasco terá transmissão pelo canal Premiere, que também irá passar a partida em seu site e pelo aplicativo. O Estado também fará acompanhamento em tempo real da partida.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André (Luan). Técnico: Renato Gaúcho

ESCALAÇÃO DO VASCO

Fernando Miguel; Pikachu, Oswaldo Henríquez, Ricardo e Danilo Barcelos; Richard, Raul, Marcos Júnior e Valdívia; Rossi e Marrony (Marquinho). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

O Grêmio inicia a rodada na 11ª colocação, com 11 pontos. Já o Vasco aparece em 15º, com nove, e pode até entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados de outros jogos.

Na última vez que encontrou em campo, o Vasco derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, em amistoso realizado no dia 4 de julho. Já o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Bahia, na quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.