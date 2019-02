Grêmio x Veranópolis: onde assistir ao vivo a partida pelo Gaúcho

O tradicional "duelo de opostos" será realizado na Arena Grêmio nesta segunda-feira. Grêmio e Veranópolis se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir Grêmio x Veranópolis?

A partida terá transmissão da SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O Grêmio entra em campo como líder do Campeonato Gaúcho, com 17 pontos, enquanto o Veranópolis é o lanterna, com apenas três pontos, e ao lado do Brasil de Pelotas é a equipe que ainda não conseguiu vencer na competição estadual.

Invicto no Gaúcho, o Grêmio empatou fora de casa por 0 a 0 com o Brasil de Pelotas na rodada passada e este é o último jogo antes do time comandado por Renato Gaúcho estrear na Copa Libertadores contra o Rosario Central-ARG, dia 6 de março.

Já o Veranópolis luta contra o rebaixamento e na rodada passada perdeu em casa para o Juventude por 1 a 0. Para se manter na elite gaúcha, a equipe do interior ainda vai encarar o Pelotas, São Luiz e o Brasil de Pelotas.