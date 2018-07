Gremista Bolaños vai operar na quarta e fará dieta de liquídos por até 3 semanas

O médico do Grêmio, Márcio Bolzoni, se pronunciou nesta segunda-feira sobre a situação do atacante Miller Bolaños, que está internado no hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, após sofrer fratura na mandíbula, no último domingo, durante clássico com o Internacional. Ele explicou que o jogador será operado na próxima quarta-feira e ficará afastado dos treinamentos por um período de 30 dias.

Bolaños recebeu uma cotovelada do lateral Willian logo aos três minutos do Gre-Nal, mas permaneceu em campo até o final do primeiro tempo, quando foi encaminhado ao hospital pelos médicos do Grêmio. Lá, como explicou Bolzoni, foram constatados "dois traços de fraturas" na mandíbula do jogador equatoriano.

De acordo com o médico gremista, Bolaños terá que realizar uma dieta líquida por até três semanas após a cirurgia. Após a operação, ele poderá fazer algumas atividades leves, mas só estará liberado para treinos intensos, ao lado dos seus companheiros, em 30 dias.

A previsão afastará Bolaños dos dois próximos compromissos do Grêmio na Copa Libertadores, ambos diante do San Lorenzo, nos dias 9 e 15 de março, e o deixará com tempo curto de preparação para os dois últimos jogos do time na fase de grupos, diante de LDU e Toluca, em 13 e 19 de abril, respectivamente.