Gremista exibe confiança e vê time pronto para conquistar o título do Brasileirão

O Grêmio ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, quatro a menos do que o líder Palmeiras. Mas tem uma partida a menos do que os demais concorrentes pelo título - e uma eventual vitória o levaria à segunda posição.

"A briga está boa, tem muitos times na parte de cima da tabela, mas estamos focados nisso, para o mais rápido possível atingir o topo. Estamos preparados para, quando assumir a liderança, não sair mais e conquistar esse título", salientou o atacante.

E, para atingir o objetivo, o Grêmio tem um importante confronto direto no domingo, em Brasília, contra o Flamengo, o sexto colocado com 34 pontos. Para surpreender o adversário carioca fora de casa, Pedro Rocha avaliou que a equipe precisará jogar como se estivesse em Porto Alegre.

"O Flamengo tem um bom contra-ataque, mas precisamos estar focados no nosso estilo de jogo. É chegar lá e se impor, como fazemos aqui dentro de casa", destacou. "Estamos preparados para isso, para chegar lá e impor nosso ritmo de jogo."