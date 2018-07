Gremista reclama de estouro de rojão na Arena

A vítima comentou o caso em sua página no Facebook. "O fato que ocorreu na Bolívia não serviu de exemplo? Estou indignada com a situação e com muito medo de que possa ter ocorrido algo mais grave do que a perda momentânea da audição, mas por outro lado estou feliz, pois estou aqui conseguindo escrever isso", escreveu. "Como alguém consegue entrar com um rojão em um estádio de primeiro mundo?", questionou. "Não adianta ter estádio de primeiro mundo sem segurança de primeiro mundo".

O caso da jovem torcedora não foi a única confusão da noite. Em outro setor das arquibancadas, dois torcedores acenderam sinalizadores. As ocorrências do rojão e dos sinalizadores estão entre as oito registradas pelo Juizado Especial Criminal (Jecrim), que tem um posto no próprio estádio. As outras foram por posse de drogas, desacato e conduta inconveniente.