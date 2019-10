Gremistas lamentam a derrota, mas focam duelo decisivo pela Libertadores

O Grêmio perdeu por 2 a 1, neste sábado, de virada, para o Fortaleza, pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado interrompeu uma sequencia de duas vitórias na competição. Os jogadores do time gaúcho lamentaram o resultado que distancia o time do da briga pelo G-4. Eles, porém, focam tudo na decisão de quarta-feira contra o Flamengo, no jogo de volta das semifinais Copa Libertadores, no Maracanã. Na primeira partida, ocorreu empate por 1 a 1.

Por isso mesmo, o Grêmio atuou com um time reserva em Fortaleza, mas na etapa final o técnico Renato Gaúcho mandou a campo os atacantes Éverton Cebolinha e Diego Tardelli. Foi exatamente Éverton quem pediu aos atletas para esquecerem rapidamente o tropeço pelo Brasileirão.

"Independentemente do time que entrou em campo, nosso pensamento era o de vencer para brigar na parte de cima da tabela. Começamos bem, mas em dois vacilos nós sofremos a virada. Agora é virar a chave, porque tem decisão na quarta-feira", explicou.

Segundo Éverton, o jogo de quarta-feira não permite que a equipe repita os erros apresentados neste sábado. "É um jogo de extrema importância, o mais importante do ano. Temos que ter foco e concentração redobrados. O Flamengo é qualificado e vem provando isso. Nós estamos preparados e bem para fazermos um grande jogo", concluiu.

Antes da partida, o Grêmio teve um desfalque de última hora. O goleiro Júlio César sentiu um desconforto na panturrilha e foi vetado. O jovem Phelipe Megiolaro começou o jogo e fez sua estreia na equipe profissional. Ele, inclusive, deve ser o reserva imediato de Paulo Victor na partida contra o Flamengo.

"Estou muito feliz de receber essa oportunidade do professor Renato, mas triste pelo resultado. Eles tiveram mais chances e marcaram. Nós não conseguimos nos recuperar depois", lamentou o goleiro.

Com o resultado, o Grêmio estacionou nos 41 pontos, na sétima posição e terá que torcer contra Athetico Paranaense e Bahia para não ser ultrapassado ao final da rodada. A equipe paranaense encara o Palmeiras neste domingo e o clube baiano joga na segunda-feira contra o Ceará.