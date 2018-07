Greuther Fuerth perde e depende de milagre no Alemão

Agora, faltando apenas três rodadas para disputar, o Greuther Fuerth está com 18 pontos, seis atrás do penúltimo colocado Hoffenheim. E a diferença para o Augsburg, que hoje disputaria uma repescagem para evitar o rebaixamento, é de nove pontos, distância que pode ficar intransponível já neste sábado. O Hannover, por sua vez, está em nono lugar, com 41 pontos.

No jogo desta sexta-feira, o Greuther Fuerth ficou duas vezes em desvantagem no placar e foi buscar o empate nas duas ocasiões, com dois gols de Djurdjic. Mas, já aos 42 minutos do segundo tempo, Sergio Pinto garantiu a vitória do Hannover - antes disso, Abdellaoue e Hoffmann tinham marcado para o time visitante.

Neste sábado, além de Augsburg x Stuttgart, acontecem mais cinco jogos pela 31ª rodada do Campeonato Alemão: Bayer Leverkusen x Werder Bremen, Bayern de Munique x Freiburg, Hoffenheim x Nuremberg, Wolfsburg x Borussia Mönchengladbach e Fortuna Dusseldorf x Borussia Dortmund.