Greuther Furth busca empate e deixa lanterna do Alemão

O meia brasileiro Roberto Firmino fez o primeiro gol do jogo. Aos 8 minutos, após Rudy bater falta na área, ele desviou de cabeça e mandou a bola por entre as pernas do goleiro Grun. Meia hora depois, o húngaro Stieber deixaria tudo igual.

O espanhol Joselu, ex-Real Madrid, colocou o time da casa pela segunda vez à frente do placar aos 22 do segundo tempo. Prib empatou a seis minutos do fim do tempo regulamentar. Mas o jogo ainda estava longe de acabar. Aos 44, Joselu fez mais um e, aos 48, Sobiech empatou outra vez.

Com o resultado, o Greuther Furth, que coleciona três títulos alemães (todos no começo do século passado), pulou para o penúltimo lugar, com os mesmos cinco pontos que os outros dois times da zona de rebaixamento: Augsburg (16.º) e Wolfsburg (18.º). Já o Hoffenheim, pior defesa da competição, com 17 gols sofridos em oito jogos, está em 12.º.