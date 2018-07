Greve da Polícia Militar adia jogos do Sport e Náutico em Pernambuco

RIO - A CBF decidiu adiar duas partidas envolvendo times de Pernambuco, na Série A e B, nesta quinta-feira, por causa da greve da Polícia Militar no estado. A entidade decidiu mudar a data dos jogos entre Sport x Bahia e Náutico x Vasco por falta de segurança em Recife.

Assim, a partida do Sport foi adiada para o dia 4 de junho (quarta-feira), na Ilha do Retiro. Inicialmente o jogo estava marcado para este domingo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a mudança, o jogo será realizado depois da última rodada da competição antes do recesso da Copa do Mundo. As últimas partidas da Série A estavam marcadas para 1º de junho (domingo).

Pela Série B, Náutico x Vasco foi adiado para 6 de junho (sexta-feira), mesma data do amistoso da seleção brasileira com a Sérvia, em São Paulo. Inicialmente este duelo entre o time pernambucano e o carioca estava marcado para o próximo sábado.