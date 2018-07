Greve de funcionários da Portuguesa termina graças à cota de TV do Paulistão

Feliz com a determinação, o Sindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em Federações, Confederações e Academias Esportivas no Estado de São Paulo (Sindesporte) anunciou o término do movimento grevista.

O valor da cota do Paulistão é, segundo o próprio sindicato, suficiente para pagar os salários atrasados de novembro e dezembro, além do 13.º, que também ainda não tinha sido depositado.

O bloqueio da cota do Paulistão, por incrível que pareça, é uma conquista não só do Sindesporte, mas da própria Portuguesa. Ciente de que não teria dinheiro para pagar os atrasados, a diretoria informou a Justiça que precisaria das cotas da competição. O problema é que o ex-volante Marcus Vinicius de Souza tinha entrado com um pedido na Justiça exigindo o valor para que suas ações trabalhistas fossem pagas.

Sem o dinheiro da cota, a Lusa terá que recorrer a investidores de fora do clube para conseguir verba para as contratações da temporada. Até o momento, a direção não informou nenhuma novidade sobre parcerias. Mas garante que continua atrás disso.