Greve de jogadores de futebol na Itália é cancelada

"O protesto foi cancelado", disse a nota.

As conversas de quinta-feira ocorreram após uma reunião de sete horas ocorrida dois dias antes, na sede da federação de futebol em Roma.

O sindicato discordava de partes de um novo contrato coletivo que garante os direitos básicos dos jogadores, especialmente sobre os planos de clubes de forçar atletas não mais desejáveis a treinar separadamente do time ou aceitar uma transferência.

O acordo desta quinta-feira significa que todos os jogadores com contratos com os maiores times devem ter permissão para treinar com a equipe principal. Também foram estabelecidas regras para evitar a discriminação de jogadores não desejáveis que sejam colocados à venda.

Os detalhes serão discutidos durante a temporada.

"O sindicato agradece os jogadores que mostraram... um elevado nível de responsabilidade para defender sua dignidade profissional e os direitos fundamentais de todos os trabalhadores", disse o presidente do sindicato, Sergio Campana.