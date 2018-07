Greve do metrô adia partida entre Arsenal e West Ham

A decisão foi tomada nesta quarta-feira após uma reunião entre a polícia, os organizadores do Campeonato Inglês e as autoridades locais. "A preocupação principal sempre foi a segurança dos torcedores de Arsenal e West Ham, dos funcionários do estádio e todos que iam participar da partida", afirmou o Arsenal em comunicado oficial.

A nova data da partida, marcada para o Emirates Stadium, ainda não foi definida, mas deverá ser 23 ou 26 de janeiro. O Arsenal está na quinta colocação no Campeonato Inglês, com 27 pontos, quatro a mais do que o West Ham, atualmente em 11º lugar.