Greve do metrô pode adiar jogos do Campeonato Inglês

Se confirmada, a paralisação deverá inviabilizar o acesso dos torcedores aos estádios de Londres. O Arsenal receberá o Wolverhampton no Emirates Stadium, enquanto o Chelsea vai duelar com o Fulham no Stamford Bridge.

Em nota, a diretoria do Arsenal informou que está "monitorando a situação" para evitar prejuízos a sua torcida. "A preocupação principal do clube é com os torcedores dos dois times, os funcionários envolvidos com a partida e todos aqueles que pretendem assistir ao jogo".

"Uma ameaça de greve no metrô de Londres, combinada com a ausência de serviço nos trens, dificultará o acesso dos torcedores do Chelsea e do Fulham ao estádio", comentou o Chelsea, em nota divulgada nesta terça. A legitimidade da greve será decidida pela Justiça local nesta quarta-feira.