Greve em aeroporto da Argentina adia voo do Botafogo

BUENOS AIRES - A greve geral protagonizada por três centrais sindicais argentinas nesta quinta-feira teve efeitos colaterais para o time do Botafogo, que ficou paralisado durante o dia em Buenos Aires, sem poder viajar de volta ao Rio de Janeiro, após ser eliminado da Copa Libertadores, na noite de quarta-feira.

O time, apesar dos alertas na imprensa sobre a greve geral há várias semanas, havia adquirido passagens da Aerolíneas Argentinas, companhia estatal que - junto com sua subsidiária Austral - aderiu à paralisação geral contra a política econômica da presidente Cristina Kirchner.

Durante boa parte desta quinta, os integrantes da delegação do Botafogo permaneceram no Hotel Sheraton, à espera de uma definição sobre sua viagem de volta ao Brasil. O time finalmente conseguiu passagens para retornar no voo da companhia Emirates, com partida marcada para as 21h30 do aeroporto internacional de Ezeiza. O desembarque está previsto para as 0h30 da madrugada desta sexta.