Greve pode levar Escócia a usar árbitros estrangeiros A Associação Escocesa de Futebol (SFA, na sigla em inglês) está considerando a possibilidade de utilizar árbitros irlandeses e escandinavos para os jogos do fim de semana devido a uma greve dos juízes do país. Os árbitros da Escócia decidiram boicotar todos as divisões do campeonato nacional em protesto contra as críticas dos clubes por conta dos seus desempenhos recentes.