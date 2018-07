Griezmann admite que pode reforçar o Manchester United na próxima temporada

Principal destaque do Atlético de Madrid e terceiro melhor jogador do mundo em 2016, Antoine Griezmann pode estar de partida do clube espanhol. O atacante francês admitiu nesta segunda-feira a possibilidade de reforçar o Manchester United a partir da próxima temporada.

Em entrevista ao canal TMC, Griezmann disse que uma transferência para o Manchester é "possível". Ao ser questionado sobre a chance de isto acontecer, em uma escala de zero a dez, o francês respondeu: "Seis". "Devo decidir meu futuro nas próximas duas semanas", explicou.

Aos 26 anos, Griezmann é um dos principais nomes do futebol mundial e cobiçado por diversos clubes na Europa. O jogador teria sido um pedido de José Mourinho para a próxima temporada, até pela incerteza em torno de Ibrahimovic, que sofreu grave lesão no joelho e deverá ter dificuldades para o retorno.